Slovenska voditeljica ima končno proste nedelje (Suzy)

Bernarda Žarn in Jože Robežnik sta pred televizijskimi kamerami tako profesionalna, spretna in prepričljiva, da gledalci verjetno sploh niso opazili, da oddaja Nedeljsko popoldne ne poteka več v živo. »Res je. Nič v življenju ni črno-belo, sestavljeno je iz plusov in minusov v vseh odtenkih mavrice. Delati oddajo v živo ima svoj čar. Prava televizija je televizija v živo, pri čemer vladata neka druga dinamika in energija. Hkrati moram priznati, da se nisem imela težav navaditi na prosto nedeljo in vikend, kot ga imajo vsi ostali ljudje,« je povedala Bernarda, ki ima po dolgih desetih letih proste vikende.

»Sploh ne morem verjeti, kako hitro je minil ves ta čas! Štirinajstega februarja 2025 bova z Jožetom praznovala deseto obletnico. Vsak dan sem hvaležna za tako krasnega sovoditelja!« je še dodala.