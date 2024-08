Slovenska televizijka se je spomnila poletij, ko je bila najstnica (Suzy)

Televizijka Nataša Bešter, najbolj znana je po oddaji Štiri tačke, ki jo ustvarja skupaj z možem Dinom, rada obuja spomine. V teh vročih dneh se je spomnila poletij, ko je bila najstnica.

»Fotografija je nastala pred 47 leti. S starši sem bila v Fiesi, kjer sem srečala Valerijo in Zvonko. Tri petnajstletnice smo bile. Vsak dan sem pošiljala razglednice Dinu in odštevala, kdaj se vrnemo. Spomnim se, da sem stala v vrsti pred govorilnico eno uro, da sem ga lahko poklicala v trgovino, kjer je imel prakso. Govorila sva lahko eno minuto, ampak jaz sem bila potem najsrečnejši človek na svetu,« se spominja poletja, ko je že poznala življenjskega sopotnika.

»Tole fotografijo je naredil Zvonkin oče, saj včasih nismo imeli svojih fotoaparatov. Takšni posnetki so bili prava redkost in poseben spomin. Kako bi mladi danes to sploh lahko razumeli?« se sprašuje Nataša, prepričana, da so znali mladi nekoč bolj uživati kot danes.