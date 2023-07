Slovenska pevka pričakuje tretjega (Suzy)

Še ena nekdaj uspešna glasbenica se je pred leti odločila, da ne bo več v ospredju. Uspešnica Druga violina je Žano Povše, danes poročeno Tajm, zavihtela na vrhove domačih lestvic, danes pa ob različnih priložnostih nastopa z možem Borisom in uživa v materinstvu.

Njuna najstarejša hči Kiara je že najstnica, še ne triletni sin Leo pridno raste in zakonca sta se odločila, da povečata družino. Belokranjka nam je sporočila veselo novico in pokazala svoj nosečniški trebušček številka tri. Tokrat je vse še bolj umirjeno in brez pritiskov, saj je življenje, daleč od pričakovanj javnosti, idilično. Uredili so si prijetno življenje v hiši njene babice, še vedno se vse vrti okoli glasbe in otrok. Vsi pa seveda komaj čakajo zimo, ko bodo pozdravili novega družinskega člana.