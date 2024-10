Skupina Orlek proslavljala: rajanje do onemoglosti (Suzy)

Skupina Orlek je minulo soboto proslavila svojih 35 let glasbenega delovanja z razprodanim intimnim, a hkrati glasnim in pompoznim koncertom v Kinu Šiška.

Kmalu jih lahko ujamete v Kulturnem domu Grosuplje in na martinovanju v Mariboru.

Zasedba, ki je v dolgi in nadvse pestri karieri, med katero so se menjali celo režimi in denarne valute, posnela 14 albumov, nastopila na slovenskih in tujih odrih ter festivalih na več celinah, je koncert odprla s škratom Perkmandeljcem.

V slabih dveh urah so nato nanizali uspešnice, ki so zaznamovale obdobja: od Moje Boginje, Oken in Vinske trte, do Adijo, knapi, Na Kum, Punca s šohta idr. Na odru sta se jim kot gosta pridružila tudi Vlado Kreslin in Maja Predatoria. Fantje, nekateri tudi že gospodje, so pokazali, kaj znajo in dokazali, da to še vedno zmorejo.

FOTO: Roman Šipić

Njihova jesen se nadaljuje koncertno, že kmalu jih lahko ujamete v Kulturnem domu Grosuplje in na martinovanju v Mariboru, ko bodo nastopili na osrednjem Trgu Leona Štuklja. Orlek, vse najboljše in še na mnoga leta!