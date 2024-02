Štiriindvajsetega februarja nastopi polna luna v zemeljski devici. Dogaja se na osi med devico in ribami in nas postavlja pred izziv – razkorak med duhovnim in telesnim. Na eni strani se devica dviga s svojo službeno osjo, ki kliče po urejenosti, rutini, skrbi za telesno zdravje in redu v vsakdanjem življenju. Po drugi ribe razpirajo svoja nebeška krila, ki nosijo vizijo, duhovno zdravje in neskončnost nerazložljivega. Najbolj bo polna luna vplivala na vse, rojene z osebnimi planeti in točkami na približno od 1. do 9. stopinje spremenljivih znamenj: dvojčka, devica, strelec in ribi. Poglejte ...