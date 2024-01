Shana Flogie: Skozi konflikt boste našli ravnovesje (Suzy)

Energija Lune v levu nas spodbuja k ustvarjalnemu izražanju in krepitvi individualnega ega skozi užitek, romantiko in izrazito samostojnost. Nasprotno Sonce v vodnarju vlada skupinskemu pristopu, neosebnemu prijateljstvu in objektivnosti. Ta kontrast nas izziva, da najdemo harmonijo med intimnostjo in prijateljstvom, medtem ko se izražamo na oseben in hkrati neoseben način. Ta polna luna se dovrši na 5. stopinji in 15 minut leva ter najbolj vpliva na ljudi, rojene z osebnimi planeti in točkami med približno od 1. do 9. stopinje znamenj bik, lev, škorpijon in vodnar. Naredite prostor za več z...