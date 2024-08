Shana Flogie: Čudovit čas za razmišljanje zunaj okvirjev (Suzy)

Retrogradno potovanje Merkur začne v devici, znamenju, ki mu vlada, zato bo to obdobje intenzivno. Soočali se boste s kritiko, predvsem s tem, kako ostri ste do sebe in drugih. Na pretekle odločitve in ideje boste lahko pogledali z nove, morda bolj razsvetljene perspektive, saj bomo še posebno analitični in kritični. Morda se boste vrnili k preteklim projektom, odnosom in situacijam, da jih izpopolnite ali spremenite. Lahko se počutite, kot da ste obtičali v preteklosti, a prav tam, v starih ali preteklih idejah, lahko najdete veliko učinkovitega, če jih obudite na nove načine. Popolni odgovo...