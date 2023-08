Septembra bo na Pohorju potekala prav posebna smučarska tekma (Suzy)

Če ste mislili, da letos Pohorje ne bo gostilo odmevne smučarske tekme, ste se motili! Tridesetega septembra bo na legendarnem bregu nad Mariborom prvi Laško-pohorski smuk. Testna izvedba je pokazala, da je ob vse bolj zelenih zimah v smučanju na travi velik potencial, predvsem pa je to zelo zabavno. Ambasadorja pohorskega spektakla leta sta olimpijca in zmagovalca 13 tekem za svetovni pokal, Urška Hrovat in Bojan Križaj, ki mu smučanje po travi ni tuje. Že v 80 letih se je namreč na Škotskem preizkusil tako v smučanju po travi kot tudi plastiki, pravi pa, da je tehnika nekoliko drugačna, ker se smuča bolj s ploskvami kot z robniki.

Mojstra smučanja po travi sta med našimi nekdanjimi asi tudi Bernard Vajdič in Rene Mlekuž. Če vas mika, skočite na spletno stran projekta, zberite ekipo in se prijavite, nagrade pa čakajo tudi najboljše navijaške skupine v retro oblačilih. Pred tekmo, med njo in po njej bodo stregli s smučarskimi hiti, po tekmi pa sledi še udaren rock koncert.