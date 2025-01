Prvega januarja je minilo petintrideset let, odkar je svet prvič uzrl legendarni lik gospoda Fižolčka, ki ga igra Rowan Atkinson. Igralec danes praznuje sedemdeseti rojstni dan, in čeprav je lik v televizijski nadaljevanki upodabljal samo pet let, ga je za vedno zaznamoval in postal njegova najbolj priljubljena stvaritev. O gospodu Fižolčku so posneli tudi dva filma. Rowan se je rodil kot najmlajši od štirih sinov. V šoli mu je šlo zelo dobro, diplomiral je iz elektroinženiringa in pridobil še magisterij, že med študijem pa je raziskoval svojo humoristično plat. Čeprav bi se skoraj podal še ...