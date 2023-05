Sašo Lendero nosijo po rokah

Promocije novih pesmi so načeloma zelo naporne, saj zahtevajo ogromno vožnje. Saša Lendero je po dolgem in počez prečesala Slovenijo, da bi poslušalkam in poslušalcem predstavila poskočnico z naslovom Ta noč je naša. Od doma se je odpravljala v zgodnjih jutranjih urah, da bi bila pravi čas na radijskih postajah. Tam pa so jo pričakali različni sprejemi. Najbolj gostoljubni gostitelji so jo celo vzeli v naročje, kar je pevski zelo godilo. Priljubljenost ni samoumevna, ampak si je ta status treba zaslužiti s trdim in dobrim delom, pravi sama. Hvaležna je, da jo še kdo nosi po rokah, čeprav ji ne manjka bližine in ljubezni. Lepo je biti zaželen med ljudmi, saj vendarle ustvarja zanje. Po objavi fotografije se je javilo veliko kavalirjev, ki bi jo z veseljem nosili po rokah, in njeni ženski duši vse skupaj nedvomno malce tudi laska.