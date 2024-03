Saša Lešnjek ganjena zaradi Luke Dončića (Suzy)

V Sloveniji se vedno ne zavedamo čisto dobro, kakšna zvezda je v ZDA Luka Dončić. Tisti srečneži, ki imajo priložnost spoznati slovenskega košarkarskega idola in obiskati njegovo tekmo, pa običajno ostanejo brez besed ob spoznanju, kako Američani obožujejo našega Luko.

Med privilegiranci, ki so nedavno odpotovali na tekmo, je bila tudi čisto posebna gostja. Pevko Sašo Lešnjek so s seboj povabili fantje iz zasedbe Fehtarji, ki so veliki prijatelji in oboževalci košarkarja. Na pot so se podali malo za zabavo, malo pa delovno, a o tem še skrivnostno molčijo. Lepa Saša nam je zaupala, da je na tekmi zelo uživala, še bolj po tem, ko si je Luka vzel čas za druženje in fotografiranje z njimi.

Čeprav so bili v Teksasu le kratek čas, si jim je uspelo ogledati vsaj nekaj glavnih znamenitosti tega mesta.