Sanjska poroka: Savina Atai se je poročila še v Bohinju (Suzy)

Savina Atai si je s svojim izbrancem Garrettom želela izmenjati večne zaobljube v New Yorku pred Babo Femijem, svečenikom IFE, ki uporablja sile narave in sodeluje z njimi. »Morala bi se poročiti v sobi Nikole Tesle, vse je bilo že rezervirano,« pravi. Potem pa se je svet ustavil in onadva sta se odločila za poroko na Novi Zelandiji. Bila sta zadnja mladoporočenca tik pred popolnim zaprtjem. Zdaj pa je Baba Femi prišel v Slovenijo in zaljubljenca, ki sta si dom ustvarila na Pagu, sta si lahko večno zvestobo obljubila še v Bohinju, kjer je Savina odraščala v družbi pokojne babice. »Vem, da je gledala dol z oblakov in najbrž zraven kadila ter vmes reševala križanke. Ampak je bila zraven,« se nasmiha ponovna nevesta. Mi jima spet želimo srečno in ljubezni polno življenje.

Naposled sta si večno zvestobo obljubila tudi v slovenskem naravnem biseru, ki ima za Savino velik pomen.