S.O.S. kvintet: Bači bači za zaljubljene

Člani S.O.S. kvinteta so Andrej Gorenjak, ki je njihov vodja, pevka je Kaja Humski, klarinetist je Primož Krajnc, harmonikar Mitja Marko, električno kitaro igra Aljaž Jelen, nedavno pa se jim je po odhodu dolgoletnega basista in ustanovnega člana Sandija Grobelnika pridružil nov basist Nik Zendzianowsky, doma iz Loke pri Žusmu. Nik je star 20 let in je študent na Akademiji za glasbo v Ljubljani, kjer študira evfonij – bariton. Z glasbo se je začel ukvarjati pri šestih letih, prvi inštrument, ki ga je vzel v roke, je bila harmonika. To pomeni, da so S.O.S.-ovci pridobili člana, ki bo na odru pokazal več atributov. Igra namreč še pozavno in kitaro. Čeprav je še mladenič, ima z odri in nastopanjem že veliko izkušenj, slovensko narodnozabavno glasbo pa zelo ceni. Zato ne čudi, da so se člani kvinteta 'začutili' že na avdiciji in Nika z veseljem sprejeli v svojo druščino. »Zdaj smo pripravljeni na novo sezono porok, veselic in drugih nastopov,« pravijo fantje in dekle.

S.O.S. kvintet med snemanjem videospota za pesem Bači bači.

Nedavno so predstavili novo skladbo – polko z naslovom Bači bači, ki so jo poslušalci odlično sprejeli in je že postala hit. Pesem je spevna, malo drugačna, predvsem pa realistična. »Skladba je res zelo zanimiva. Sveža, zabavna, marsikdo se bo morda našel v njej. Predvsem pa je pomembno, da se da nanjo super plesati,« je novo skladbo predstavila Kaja. Melodijo za Bači bači je napisal vodja kvinteta Andrej Gorenjak, avtorica besedila je Vera Šolinc, za aranžma pa je poskrbel Luka Krof. Pesem opisuje zaljubljeni par, v katerem si dekle želi, da bi se fant z njo podal tudi po nakupih, namesto da se s prijatelji druži v gostilni. On pa izkoristi priložnost in dekle prosi, da mu občasno dovoli izlet v 'moški raj', saj bo potem znova sladek kot bači bači. Skladba je nastala že pred časom, posneli so jo še s starim basistom Sandijem, zdaj pa so jo malce preuredili in zanjo s snemalno ekipo ZGS produkcije v dveh dneh posneli videospot, ki je nastal v čudovitem okolišu Vipavskega križa, Sel na Krasu in gradu Rače. Glavni vlogi v njem sta dobila priznana slovenska vizažistka Marina Vasle in znani Celjan, televizijski urednik in voditelj Iztok Gartner, videospot pa je na portalu youtube že presegel 100.000 ogledov. A tudi na tem snemanju so se seveda dogajale 'cvetke'.

Marina in Iztok sta imela pestro snemanje.

Ravno glavni igralec Iztok je namreč tisti dan staknil virozo, a je kljub temu izjemno profesionalno odigral svojo vlogo z veliko mero dobre volje in pozitivnosti. Zanimivo jutro na snemalni dan pa je prav tako imela pevka Kaja, saj se je zbudila z izboklino na ustnici, ki pa jo je spretna Martina dobro skrila z ličili, tako da se je prvi snemalni dan uspešno zaključil. Kar je videti na končnem izdelku, ki je, kot rečeno, postal pravi hit še pred poletjem, ko se bodo številni zaljubljeni pari veselili sladkih in drobnih radosti.