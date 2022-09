S kolesom do kondicije

Tri stvari so potrebne za dobro počutje Nine Pušlar. To so narava, kolo in najboljša prijateljica. Po večurnih koncertih in divjem življenjskem tempu, saj se zaradi nastopov domov vrača tudi v zgodnjih jutranjih urah, je sproščanje bistvenega pomena za regeneracijo.

Čeprav so redki trenutki, ko ji uspe združiti vse, kar zagotavlja njen dušni mir, pa si je proti koncu poletja le privoščila izlet.

S prijateljico Katjo sta jo ucvrli na Gorenjsko, skočili na kolesa ter prečesali okolico čarobnega Bohinjskega jezera.

»Obožujem takšne hipne odločitve, ko ne premišljuješ v nedogled, ampak samo greš. Če imaš dobro družbo in zabavno aktivnost, ni strahu, da se ne bi sprostil kljub poganjanju pedalov. Seveda je treba imeti dobro opremo, in že se lahko prepustiš užitkom,« nam zaupa, kako preživlja svoj dragoceni prosti čas.