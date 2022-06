Romana Krajnčan: Najlepši trenutki so z družino

Pevka za otroke in odrasle Romana Krajnčan kljub kopici obveznosti ne zamudi nobene priložnosti za druženje s svojimi najbližjimi. Potem ko so decembra proslavili 60-letnico njenega moža, znanega skladatelja Lojzeta, so imeli spet hitro kopico razlogov, da se družina dobi na praznovanjih.

Še posebno vesela pa je bila, ko se je ob veliki noči zbrala vsa razširjena družina. Romana je namreč ponosna mama dveh sinov, obožuje pa tudi njuni izvoljenki. Starejši Kristijan že dolgo ljubi lepo bolgarsko pianistko Tsarino, s katero sta se spoznala in zaljubila med študijem na Nizozemskem.

Tujina pa je dala ljubezen tudi mlajšemu plesalcu in glasbeniku Žiganu, ki se je v češko plesalko Kristino zaljubil daleč na Kitajskem. Sinova sta Romano osrečila še z najbolj žlahtnim nazivom babice, in ko jo obiščeta vnukinji Elora Sofia in Rosa Lia, pevka črta vse obveznosti na svojem urniku in je samo ljubeča babica.