GOBNJAK

Rok in Bojana: zaglivite z njima (FOTO)

Inženir bionike, vede, ki navdih za tehnične rešitve išče v naravi, in kulturologinja sta se spoznala, ko je Rok še varil svoje domače pivo. Njegova prva strast do pivokuhe pa ga je vodila tudi do domiselne ideje, da bi organske ostanke, ki nastanejo pri pridelavi piva, uporabil kot substrat za gojenje gob. Prvi poskusi so se izjalovili, a je vztrajal in kmalu na temo gojenja gob tudi diplomiral. Pivo je pristalo na stranskem tiru in lotil se je urbanega gobarjenja brez zemlje, Bojana pa ga je spodbudila k temu, da sta v koronskem času iz konjička ustvarila uspešno poslovno zgodbo.