Rockerski prazniki

Frontman skupine Big Foot Mama Grega Skočir je sicer na odru eden najbolj udarnih rockerjev, zasebno pa predvsem najprej ljubeči očka in partner. To je dokazal tudi med prazniki, ko se je skupaj s partnerico Polono Kalan ter sinom Borom in hčerko Brino takole nastavil pred fotografski objektiv za družinski portret.

Za to priložnost so se vsi oblekli tudi v tako priljubljene grde božične puloverje, Grega pa se je povrhu prelevil še v pravega jelenčka Rudolfa, z naglavnim okrasjem in rdečim noskom vred. Bor ima frajersko poziranje očitno v krvi, medtem ko je jasno, da je Brina glavna princeska v hiši.

Vsekakor sta Grega in Polona ustvarila svoje kraljestvo, v katero imajo vstop le redki, zato smo veseli, kadar vsaj malce pripreta vrata, da tudi mi pokukamo v njihov veseli vsakdan.