Rob Lowe: Prvo vlogo je dobil pri 12 letih (Suzy)

Rodil se je v Virginiji, in ko je bil še dojenček, je izgubil sluh na desno uho, ker mu niso diagnosticirali mumpsa. Bil je še mlad, ko so se starši ločili, odraščal je v Ohiu in nazadnje z mamo in bratom pristal v Malibuju v Kaliforniji, kjer je hodil v srednjo šolo.

V najstniških letih je veliko pijančeval, tudi zgodnja slava mu je to omogočala. Prvo vlogo je dobil pri 12 letih v lokalnem gledališču, v osemdesetih pa že postal ljubljenec deklet v filmih, kot so Vročica v St. Elmu, Odpadniki in Hotel New Hampshire. Konec devetdesetih se je izkazal v nadaljevanki Zahodno krilo, za vlogo je prejel kar dve nagradi SAG.

Odpovedal se je vlogi Dereka Shepherda v Talentih v belem in raje posnel film Zadnji dobri možje ter nadaljevanke, kot sta bili Bratje in sestre ter Parki in rekreacija. Z umetnico ličenja Shirley Berkoff je poročen od leta 1991, spoznala sta se že 1983. Imata dva sinova: 30-letnega Matthewa in 28-letnega Johna.

Z Jodie Foster je igral v filmu Hotel New Hampshire.

Leta 1985 je v Vročica v St. Elmu igral mladega očeta saksofonista.

Njegov mlajši brat Chad je prav tako igralec.

Leta 2011 je o svojem življenju napisal knjigo.

S Shelley sta par že 40 let, na sinova sta zelo ponosna.