Raiven spoznala Conchito! Hvala za podporo (Suzy)

Le nekaj tednov pred odhodom na Evrovizijo se je Raiven družila z eno najbolj priljubljenih zmagovalk tega festivala. V njeno garderobo je vstopila slavna Conchita Wurst in izrazila navdušenje nad našo predstavnico.

Ni skoparila s komplimenti ter pohvalila vse, od videza in glasu do stila oblačenja in ličenja. Znano je, da slovenska operna pevka črpa navdih za svojo zunanjo podobo pri travestitih, zato sta z Avstrijko hitro našli skupni jezik. Njuna estetika je podobna filmskemu liku Morticie Adams, obe prisegata na udarne vokalne izvedbe. Raiven se bo z bradato pevko srečala tudi v švedskem Malmu, kjer jo poleg zabave čaka ogromno dela, če nam želi zagotoviti najvišjo uvrstitev doslej.

Raiven se je še zadnjič pred odhodom na Švedsko družila z mediji.

Tudi Conchita bo zanjo stiskala pesti in ji namenila kakšen telefonski glas.