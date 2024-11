Vendar je vedno trmasto rinila dalje in se z leti osvobajala omejujočih prepričanj glede denarja, se izobraževala, na koncu pa imenitno prepletla svoj primarni poklic psihoterapevtke s finančnim coachingom. Zdaj na povsem gospodinjski način ženskam pomaga premagati največje omejitve, se postaviti na lastne noge, zaživeti v obilju, ki si ga tudi zaslužimo. Najprej je diplomirala iz kulturologije in delala v multinacionalkah. »Nisem bila srečna in zadovoljna. V tem svetu se nisem znašla, želela sem razumeti, zakaj. Imela sem težave sama s sabo, v odnosih, na delovnem mestu. Razmišljala sem, kak...