Prijateljstvo na konju

Ne samo v studiu, tudi na travnikih si mladi slovenski glasbeniki izkazujejo naklonjenost. Vokalista in frontmena ta trenutek najbolj vročih skupin Joker Out in MRFY sta razbremenila misli in odšla na prijateljsko ježo.



Konji so odlično terapevtsko sredstvo in rokerja sta na plečih teh elegantnih živali pozabila na skrbi ter se osredotočila na umirjeno popoldne. Bojan Cvjetićanin in Gregor Strasbergar sta si glavi zaščitila z varnostno čelado, oči pa s sončnimi očali in se v elegantnem kasu podala po bližnjih travnikih.



Zagotovo se jima je med potjo utrnila kakšna zamisel za novo glasbeno uspešnico ali duet, ki ga oboževalke že lep čas nestrpno pričakujejo. Poletni festivali so jima napolnili urnik in fanta sta s kratkim, a sladkim oddihom že v polni pripravljenosti, da zavladata na domačih odrih.



Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: