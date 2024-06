Prihaja zgodovinski koncert sprave (Suzy)

V 30 letih je bilo prelitega veliko črnila o trenjih med Miranom Rudanom in Vilijem Resnikom. Da si nista bila najbolj naklonjena, ne zanikata, pravita pa, da je bilo to v 'žaru borbe', ne zaradi kakšne posebne zamere. »Ko si del ekipe in igraš proti drugi ekipi, je to normalno,« pravi prekaljeni 'fuzbaler' Vili, ki se za finale Lige prvakov in evropsko prvenstvo že ogreva s hitom Na Fuzbal me pust. Miranova Medena pa je bila medtem lani sedma največkrat predvajana slovenska pesem. Po 40 letih kariere sta oba še vedno zelo aktivna – in sploh ne le na račun stare slave. Se pa pogovarjata, potem ko sta se na pobudo Blaža Švaba pobotala v šovu V petek zvečer. Tako sta na prigovarjanje številnih oboževalcev končno popustila in v sredo oznanila, da bosta prvič nastopila skupaj. Šestnajstega novembra bosta gostila zgodovinski koncert v ljubljanski Cvetličarni, kjer bosta odpela največje hite samostojnih karier in skupin, v katerih sta delovala. Da bo vse skupaj razprodano, ne dvomimo – vprašanje je le, kako hitro.