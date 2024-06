Pri 42 še vedno ob najboljših na svetu! (Suzy)

Simpatična Koprčanka Špela Ponomarenko Janić ima tako rada svoj šport, da niti pomisli ne, da ne bi sedla v čoln in pridno trenirala. Medtem ko številni drugi športniki v njenih letih že zdavnaj postavijo veslo v kot in se posvetijo drugim izzivom, trmasta Špela tudi pri 42 letih najde motivacijo za treninge in tekme.

Tudi v petem desetletju življenja se uspešno kosa z veliko mlajšimi tekmicami. FOTO: osebni arhiv

»Vesela in ponosna sem nase, da sem se kljub letom in dvema otrokoma, ki navijata zame, na nedavnem svetovnem prvenstvu v Poznanu uvrstila v finale in tekmo zaključila na četrtem mestu! Za medaljo mi je zmanjkalo le 0,02 sekunde,« je povedala športnica, ki pridno posluša nasvete moža in trenerja Stjepana Janića. Na treninge in tekme pa gre lahko brez skrbi, saj sta otroka med njeno odsotnostjo v varnih rokah babice, njene mame Zdenke.