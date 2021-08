Prestižno mednarodno priznanje

...

Ni skrivnost, da stain kuharski mojstervelika in dolgoletna prijatelja in tudi poslovna sodelavca. Pred leti sta v okolici Splita kupila nasad oljk in se lotila skupnega projekta – pridelave ekstra deviškega oljčnega olja. Olje je res izvrstno, prijatelja pa sta se znašla pred zadrego, kako ga ponuditi ljudem.Na pomoč sta poklicala, ki jima je pomagal 'uglasbiti' olje. Tako je na preprosti steklenički v ospredju grafični element olive v obliki note, ki pa ni samo glasbeni element, saj velikokrat za nekoga rečemo, da je prva violina, a to ni povezano z glasbo. Tako Petar kot Tomaž sta namreč prvi violini kulinarike in glasbe. Nedavno pa je njuna steklenička dobila še pomembno nagrado – mednarodno oblikovalsko priznanje Red Dot Award.Naj vam še prišepnemo, da olje ni v prosti prodaji, temveč je na voljo le v Petrovi dalmatinski restavraciji in Tomaževi gostilni.