Presrečna Tara Zupančič: Vse otroštvo sem verjela v čudeže

Pred štirimi leti je voditeljica Tara Zupančič v le nekaj tednih ostala brez dveh pasjih prijateljic, Teri in Lime. Prva je umrla od starosti, druga pa ni prenesla izgube pasje prijateljice. Dvojna žalost je Taro takrat hudo prizadela, a si je obljubila, da se bo v njenem domu nekoč znova slišal pasji lajež. Sanje očitno lahko postanejo resničnost, tako se je pred dnevi Tari, ki ima doma tudi mačko, izpolnila velika želja. Osrečil jo je kuža pasme šetlandski ovčar, ki mu je nadela simpatično ime.

»Vse svoje otroštvo sem verjela v čudeže. V male, drobne trenutke, ki se na začetku decembra pojavijo v obliki sladkih dobrot, Miklavževe dobrosrčnosti, z lučkami in snežinkami, v prazničnem duhu, z ljudmi in utrinki. Pravijo, da se srčne želje uresničijo, ko vanje zares verjameš. Pa naj so to želje, ki gorijo tri dni, ali tiste, za katere veš od trenutka zavedanja svojega sveta. Uresničila se mi je prav ta in sedaj čudežu in ljubezni pravim Indi,« je ganjena novopečena pasja mamica povedala o kužku, v katerega se je zaljubila na prvi pogled.