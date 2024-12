Presrečna Alya, ki že kuha v novi hiši (Suzy)

Letošnji prazniki bodo za Alyo nekaj posebnega. Končno si je oddahnila, saj je zanjo eden najtežjih življenjskih projektov. Zidanje hiše je zahtevalo svoj napor, vendar so vse skrbi v hipu izpuhtele, ko je stopila skozi vrata. »Sedaj lahko rečem, da mi je odleglo, ker sem se preselila. Težko je ubesediti občutke, ko si enkrat na svojem, čeprav sem imela že prej zagotovljeno zasebnost. Vendar biti v hiški, ki sem si jo zamislila in dovršila vsak detajl skupaj z mojstri, je nekaj najlepšega. Prihajajoči prazniki bodo dobili čisto drugačen pomen in z največjim navdušenjem bom okrasila svoj novi dom,« je polna svežih vtisov povedala pevka.

Doslej so le najbližji prijatelji in družinski člani imeli čast ogledati si prostore. Prve obiske je pozdravila s kulinaričnimi dobrotami. Te sedaj še z večjim užitkom pripravlja, kajti kuhinja je prav takšna, kot si jo je od nekdaj želela. »Zato je tudi kuhanje en sam užitek,« še pripomni srečnica.