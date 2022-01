Prebrisani Ranko Babić

Kaj dobimo, ko se dva slovenska komika z bosanskimi koreninami lotita javnega obračunavanja drug z drugim? Komedijo zmešnjav in izvirna zbadanja, pod katera se podpišeta Ranko Babić in Denis Avdić. Radijski voditelj je v šali označil svojega prijatelja Ranka za najbolj seksi Slovenca, zato mu je ta vrnil na svoj način.

Navsezgodaj ga je obiskal v oddaji in mu iz maščevanja podaril skodelico, na kateri se bohoti fotografija razgaljenega Ranka. »Zdaj pa pij kavo in glej prave mišice, ti moj Bosanec,« je zabrusil jezičnemu Avdiću. Ta mu seveda ni ostal dolžan in je na provokacijo hitro odgovoril.

Priznal je, da ima fotografija na skodelici odličen odvajalni učinek, saj ga je v nekaj urah kar trikrat pognalo na stranišče. Le od česa ga je zvilo v želodcu? Od slabega zajtrka ali zavisti ob pogledu na izklesanega Babića?