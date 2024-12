Praznični čas pri Marini in Franju Osetu (Suzy)

Letošnji prazniki bodo prav posebni pri družini Klinc Oset, saj se je pred kratkim povečala za novo članico. Franjo, sicer basist Modrijanov, in njegova Marina, pevka, sta pred dobrim mesecem dobila hčerkico Ivano, ki sta se je razveselila tudi bratec Gabrijel in starejša sestrica Helena.

Franjo, ki obožuje starodobnike, in Marina, ki ljubi naravo, z otroki Heleno, Gabrijelom, Ivano in mucko Cartiko

»Zdaj smo popolna družina. Imava tri otroke, ki sva si jih vedno želela, v resnici, še preden sva se poročila. Ko sta se rodila Helena, ki je zdaj stara enajst let, tri leta za njo še Gabrijel, ki je zdaj star osem let, sva že mislila, da je to to. A nama je tretji otrok manjkal. Ker sta otroka strinjala se s tem, da bi imela še enega bratca ali sestrico, nisva več pomišljala. Tako je bila Ivana načrtovana in zelo zaželena. Seveda smo zdaj vsi čisto zaljubljeni vanjo,« nam ob obisku družine, ki tri leta živi v lepi, delno leseni hiši v Libojah, pove pevka in mamica treh otrok Marina Klinc Oset.

Njen mož Franjo, basist pri Modrijanih, med klepetom skuha kavo in v prostorni dnevni sobi z velikimi okni se Heleni in Gabrijelu med našim obiskom pridruži še ena članica družine, muca Cartika. Letošnji praznični čas je, kot rečeno, za vse poseben, saj jih prvič preživljajo z malo Ivano. »Zdaj smo že res kar velika družina in dvajset minut potrebujem, da poljubčkam vse, preden grem od doma,« malo za šalo in malo zares pove Franjo, ki je med tednom večinoma doma, medtem ko ob vikendih z Modrijani nastopa na vseh koncih in krajih. Za silvestrovo, denimo, bodo Modrijani igrali v Kranjski Gori.

Na odru je ob njem tudi brat Peter Oset.

Bolj kot po slaščicah v teh dneh pri Osetovih diši po mesnih jedeh in kruhu. »Predvsem mora biti na mizi meso na vse načine. Slaščic ne maram, zato jih niti ne pečem,« prizna Marina, ki s Franjom nastopa v duetu. Največkrat pojeta na porokah in pogrebih.

Radi imajo tišino

Zanimivo je, da čez dan pri Osetovih nimajo prižganega radia, iz katerega bi bilo mogoče slišati glasbo, čeprav bi to v glasbeni družini pričakovali. »Doma in v avtu je običajno tišina,« nas presenetita, a sta z glasbo okužila tako hčer, ki igra klavir, kot sina, ki se uči harmonike v Glasbeni šoli v Celju pri profesorju Dejanu Kušerju.

Studio ima pogled na naravno skalo v ozadju.

Kot še povesta, je med prazniki in tudi kdaj med letom čas za ogled filma Sam doma, ki ga obožujejo. Prav tako poslušajo kaseto z najlepšimi valčki, ki jih je v svojem studiu Zlati zvoki že pred leti posnel glasbenik Igor Podpečan. V hiši, ki je v neposredni bližini Marininih staršev, je Franjo v spodnjih prostorih uredil studio, v katerem vadijo in snemajo Modrijani, ki nove skladbe nato predajo Tadeju Miheliču, da jih v svojem studiu le še dokonča.

Občasno v njem kakšno skladbo zaigrata in posnameta tudi zakonca, ki nameravata v bližnji prihodnosti izdati zgoščenko in zanjo že pridno snemata skladbe. Posebnost studia je velika, neobdelana skala, ki jo je mogoče 'in situ' opazovati skozi veliko okno, ki jo osvetljujejo reflektorji različnih barv, kar vsakega obiskovalca pusti odprtih ust.

Bralkam in bralcem revije Suzy želijo člani družine Klinc Oset v letu 2025 čim več zdravja, miru in zadovoljstva.