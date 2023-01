Povezani skakalci: izkazali so si ljubezen

Nič drugače ni bilo na silvestrovo, ko so se v sklopu novoletne turneje lepo uredili ter si privoščili svojevrstno zabavo brez alkohola.

Da bi uprizorili pristno družinsko vzdušje daleč od doma, so nam demonstrirali pravo bratsko ljubezen. Vsak izmed njih je prevzel svojo vlogo, začenši z leve strani, kjer je položaj strmečega kipa zavzel Lovro Kos. Za roko ga je prijel starešina naše moške reprezentance Peter Prevc, si na glavo poveznil Kekčev klobuk in se naslonil na Žigo Jelarja, ki je med tem delil poljube Timiju Zajcu. Zraven njega se je v natikačih in naramnicah postavil Domen Prevc, si zapel gumb in se nam nagajivo muzal. Naš trenutno najboljši skakalec Anže Lanišek pa je imitiral zaljubljene najstnice, ki med objemanjem dvignejo nogo in se prepustijo čustvom. Celotna kompozicija šesterice ustvarja sproščeno navezo, ki je med drugim tudi razlog za dobre rezultate.