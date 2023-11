Mesec začenjamo z energijami močnega luninega mrka, s katerim smo zaključili oktober. Energije, ki bodo v igri ves mesec, bodo začele bledeti, ko bomo 13. novembra začeli nov ciklus z mlajem v škorpijonu. Ker mrki vedno prinesejo preobrazbo, boste v prvih nekaj tednih morda priča spremembam in pretresom. Vaše življenje bo morda videti povsem drugače, kot je bilo pred mesecem ali celo tednom, zato bodite potrpežljivi do sebe in sočutni do vsega, kar se bo dogajalo. Mrki nas vedno postavijo tja, kjer moramo biti, tudi če se na začetku morda ne zdi tako. Oktobrski lunin mrk v biku je bil tudi za...