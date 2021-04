Poskočni in Čuki imajo posebno navezo

Dejan Golob je odličen pevec in klarinetist.

Čuki so za pesem Kam se želvica je skrila že posneli videospot.

Nova otroška pesmica

, Vuzeničan, ki že nekaj let živi v Pamečah pri Slovenj Gradcu, kjer si je ustvaril družino, je torej nov klarinetist in vokalist Poskočnih muzikantov. Da ima za seboj veliko glasbene kilometrine, pove podatek, da je bil z bratom dvojčkom17 let član zdaj že ugaslega Ansambla Veritas, tudi enega najboljših kvintetov Ptujskega festivala 2010. Zadnjih nekaj let pa je pel v pop-rock skupini. To je nedvomno dokaz, da so Poskočni muzikanti dobili res kakovostnega glasbenika z jasno vizijo in energijo. »Dobili smo točno to, kar smo iskali, in komaj čakamo, da se bomo spet lahko v živo predstavili svojim oboževalcem. Dejan je nedvomno eden najboljših na glasbeni sceni,« so ponosni njegovi novi glasbeni sopotnikiin. Zanimivo pa je, da je Dejana Poskočnim priporočil prav njegov bratranec, ki je basist pri Čukih.Glasbeni skupini pa imata poleg sorodstvene še eno povezavo, sta namreč izjemno priljubljeni pri slovenskih poslušalcih, njune uspešnice pa na portalu youtube dosegajo milijonske oglede. Daleč največja uspešnica Poskočnih je skladba Adijo madam, ki beleži več kot 7,4 milijona ogledov. Prva narodno-zabavna uspešnica, ki je podrla vse rekorde na youtubu, je sicer skladba Modrijanov Ti, moja rožica, ki je letos stara natanko 10 let.Daleč največji rekord pa so na youtubu dosegli Čuki, saj je njihova pesem Ko, ko, ko, ki so jo posvetili najmlajšim, presegla neverjetnih 10 milijonov ogledov in je obnorela tako najmlajše kot starše in vzgojitelje. Zato ne čudi, da so Čuki ena tistih skupin, ki nas spremljajo skoraj od zibelke naprej, saj se z njimi srečujejo že najmlajši v vrtcu, ki poznajo številne njihove uspešnice, kot so Mi gremo pa na morje, Ringaraja, Hugo, Ribič Pepe, Ur'ca, Mravljice, Če čebelice in druge. S Čuki žurajo tudi najstniki, na veselicah se v ritmu njihovih polk in valčkov zavrtijo odrasli, njihove pesmi pa gredo tako iz roda v rod. »Večina je plesno obarvanih in so torej namenjene sprostitvi, kakršno še kako potrebujemo tudi v teh, upam da kmalu končanih covidnih časih,« pravi Jože Potrebuješ, ki je avtor vseh skladb. Tudi najnovejše Kam se želvica je skrila, ki opeva tri živali, poleg želvice še žirafo in žabico, ki jih druži skupna začetnica, črka Ž. Zanjo so Čuki že posneli videospot, zdaj pa upajo, da bo tudi ta pesem tako priljubljena pri najmlajših, kot je Ko, ko, ko.