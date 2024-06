Poroke so na vrhuncu (Suzy)

Tri simpatična dekleta, sestre s Štajerske, Veronika, Katja in Mihaela Kadilnik, ki nastopajo pod imenom Me tri do polnoči in za to priložnost vedno oblečejo dirndle, so že oddane in uradno poročene. Po dvojčicah Katji in Mihaeli se je nedavno poročila še njuna najstarejša sestra Veronika, vse tri so tudi že mamice. Veronikina priča je bila kar sestra Katja. Spomnimo, da so sestre začele nastopati v triu pred devetimi leti, Katja z ritem kitaro, Mihaela z bas kitaro, Veronika s harmoniko.

Darja Gajšek se je z možem Alenom in hčerko Emo spomnila obletnice poroke v maju.

Nevesta Hermina z ostalimi članicami skupine Chicas

Nedavno so k sodelovanju povabile še četrto članico Katarino Žlavs, ki je zdaj njihova dodatna dragocena moč. Dekleta oziroma mlade mamice še vedno nastopajo, le da trenutno v nekoliko omejenem obsegu, na primer za razna presenečenja in podobno. Sicer je Veronika profesorica razrednega pouka, Katja bo letos magistrirala iz kmetijstva, Mihaela ima diplomo iz ekonomije.

Na dvorcu Štatenberg v bližini Makol so bile med številnimi svati članice skupine Chicas priča čudoviti poroki pevke in violinistke Hermine Matjašič in njenega izbranca Damijana Vebra. Zdaj so poročene že štiri članice Chicas. Prva se je za ta korak odločila Maša Uranjek Frece, za njo Jasmina Šmarčan Kališnik, sledila jima je Lucija Župevc. Vse tri so poročene z glasbeniki, medtem ko Hermina ni šla po njihovi poti. Uradno samska tako med njimi ostaja le še harmonikarica Tina Poljanšek.

Čudovita ženin in nevesta Hermina in Damijan Veber

Sestre Katja, Veronika in Mihaela s svojimi možmi ter mamo in očetom

Na poroki smo prav tako ujeli člane ansambla Pogum, a ne, ker bi oddajali v zakon katerega od svojih članov, pač pa so bili na poroki, da so poskrbeli za zabavo drugih svatov. Sicer so Pogumovci nedavno v svoje vrste sprejeli novega harmonikarja, in sicer Matevža Sodiča, ki mu glasbeni odri niso tuji, saj je pred tem igral v ansamblih Žargon in Azalea. To pomeni, da je tudi Matevž že vajen porok, mi pa fantom želimo, da bi igrali še na mnogih. Seveda jih v poletju čakajo številne veselice. Prihodnje leto bodo že praznovali srebrni jubilej, 25 let uspešnega glasbenega delovanja.

Šeste obletnice poroke se je te dni spomnila pevka in voditeljica Darja Gajšek, ki je poročena z Alenom Jankovičem, kondicijskim trenerjem Nogometnega kluba Celje, v katerem so se nedavno razveselili pokala državnih prvakov. Pod fotografijo z možem in hčerkico Emo je Darja zapisala: »Bilo je v maju, ko si mi prstan dal … Pred šestimi leti. Naj traja.«