Poroka Savine Atai: Poročila se bova sedemkrat, da zaceliva rane

Spoznala sta se v New Yorku, ko je predaval na dogodku, na katerega skorajda ni prišla. »Dva tedna pred tem sem se na Kreti zastrupila s plinom, ki je uhajal iz grelne pečice. Zdravniki so rekli, da verjetno ne bom preživela noči, saj so mi odpovedovali organi. Poslovila sem se od vseh, celo mamo sem poklicala po devetih letih.« Čez nekaj dni ji je glavni zdravnik rekel, da je medicinski čudež in da še sam ne more verjeti, ampak ji dovoli čezoceanski let. »Takrat sem vedela, da je to še en znak, da je moje življenje na Kreti končano in da moram iti, sicer naslednjič ne bom preživela,« razkriva...