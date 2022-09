Poročni preblisk Lee Mederal: Pet let je prehitro minilo

Kadar gre vse po maslu in vlada harmonija, se ne oziramo na čas. Ta je neusmiljen in teče brez prestanka, kar je spoznala tudi televizijska voditeljica Lea Mederal. Sploh ne more verjeti, da je minilo že pet let, odkar je doživela pravljico v belem in se zaobljubila možu Mihi.

Še vedno se rada spominja tistega čarobnega dne, ko sta zapečatila razmerje in se odločila, da bosta skupaj premagala vse preizkušnje. »Če naredim krajši povzetek zakonskega življenja, si lahko oddahnem, da imam tako krasnega moža. Nobena stvar me ne more več vreči s tira, če imam njega ob sebi, skupaj uspešno premagujeva vse izzive. Starševstvo je nedvomno med njimi, sva pa oba neizmerno srečna, da sva lahko mamica in oče takega srčka, kot je najin Julijan,« je povedala Lea in nas spomnila na trenutek, ko sta z Miho blestela v poročni opravi.