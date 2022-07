Ponosna Metka Sparavec Malenko: Hči Katja niza odličja

Ljubitelji plavalnega športa se še dobro spominjajo plavalke Metke Sparavec, ki je bila dolga leta nepremagljiva v bazenih. Ko je zanosila, pa se je poslovila od aktivne plavalne kariere in se posvetila delu trenerke. Zdaj je mama štirih otrok, najstarejši hčerki Katja in Nika sta odlični plavalki, mlajša dvojčka pa sta tudi rada v bazenu.

Metka je bila s Katjo nedavno na sredozemskih igrah v alžirskem mestu Oranu, kjer se je mladenka zelo dobro odrezala. Osvojila je kar dve srebrni in zlati medalji, priplavala pa je še osebne in državne rekorde. Nato sta se vrnili domov v Maribor, kjer živijo, odkar je lani Metka v tretje poročena s svojo mladostno ljubeznijo, nekdanjim makedonskim plavalcem in predsednikom Makedonske plavalske zveze Aleksandrom Malenkom, ki se je zaradi nje preselil v štajersko prestolnico.