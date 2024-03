Če niste izjemno pedantni, se vam v toaletni torbici ter predalih in omaricah verjetno vse leto (ali več let zapovrstjo) nabirajo različna kozmetična sredstva in pripomočki. Nekaterim med njimi je morda že pretekel rok trajanja, drugih se mogoče niste po nakupu nikoli več dotaknili. Vaše življenje bo precej lažje in lepše, če boste svoje kozmetično kraljestvo spravili v red. Kje začeti? Najprej izvlecite vse, kar imate z vseh koncev in krajev. Dajte stvari na kup (najbolje na mizo ali na tla, ki ste jih prekrili z brisačo). Zdaj združite med seboj stvari, ki sodijo skupaj: bleščila z rdečili...