Pogumni Žan z metodami Wima Hofa do zdravja (Suzy)

Žan Papič kar poka od zdravja, vendar se za to tudi zelo trudi. »Pred osmimi leti sem izvedel za metodo Wima Hofa v ledenih kopelih in me je povsem navdušila. Kopanje v mrzli vodi pomaga k boljšemu počutju, dobro je za telo in duha. Za to se enostavno odločiš, in tudi ko ti je težko, ne moreš pobegniti. Kopanje ima veliko vzporednic z vsakdanjim življenjem, ko pridejo preizkušnje in ne moremo pobegniti pred njimi. Človek se enostavno mora pomiriti z njimi in jih sprejeti. Prisiljen si sprejeti pogoje, kar je odličen avtogeni trening,« pravi ustvarjalec, ki je tudi sicer v življenju zelo discipliniran.

Najbolj mrzla voda, v kateri je izvajal te vaje, je bila v jezeru Jasna v Kranjski Gori, ki je imelo le kakšne štiri stopinje, povrhu sta bila led in sneg. V Iškem vintgarju mu je bilo toplo – pri devetih stopinjah je v vodi zdržal celih osemnajst minut. »Čeprav sem pred tem naredil dihalne vaje, je bilo kar hudo. A takšni smo Slovenci – zanimata nas dve stvari, denar in trpljenje,« se smeji.