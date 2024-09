Pogumne zvezdnice: Briga me moj špehek! (Suzy)

Res se zdi malce trapasto, da jim rečemo pogumne, a v Hollywoodu morajo biti ženske prav to, če se odločijo, da bodo drzno pokazale ne le tiste obline, ki so jim všeč, pač pa tudi tiste, ki jim visijo čez rob kavbojk ali so videti neprivlačne. Nedavno je s svojo odločitvijo, da svoje pokaže 'trebušne šlaufke', navdušila Kate Winslet, kar pozdravljamo in si želimo, da bi bilo žensk, ki so zadovoljne v svojem telesu, vedno več!

Celulita ne bom skrivala Mlada Florence Pugh se ne uklanja standardom. V intervjuju je dejala: »O svojem telesu govorim na takšen način, ker celulita na stegnih ne bom skrivala, prav tako ne špehka, ki mi visi med nadlaktjo in joškico. Raje vse to pokažem.« Tudi zato so jo na spletu napadali, a jih je hitro utišala. »Veliko se vas je agresivno oglasilo, kako razočarani ste glede mojih majhnih joškic in naj me bo sram, da sem takšen ploh. V svojem telesu živim že dolgo. Zelo dobro se zavedam velikosti svojih prsi in se jih ne bojim.«

Obremenjevala sem se za prazen nič Seksi Gillian Anderson je pred kratkim pri 55 priznala, da je ugotovila, da je bila predolgo obsedena s svojim videzom. »Ko zdaj gledam fotografije, vidim lepoto in mladost ter pomislim, koliko časa sem zapravila, ko sem se obremenjevala za prazen nič. Življenje je preveč dragoceno, da bi bila obsedena s seboj. Če grem iz stanovanja z nepočesanimi lasmi, pač grem. Pa kaj!«

Ne zapravljajte življenja s tem Ena največjih zagovornic avtentičnosti je Emma Thompson, ki je priznala, da je svoje telo začela sovražiti pri 14 letih. Prav zato je želela mladim dekletom povedati, da obstajajo pomembnejše reči. »Ne zapravljajte časa s tem, ne zapravljajte življenja s sekiranjem glede svojega telesa. To je vaše edino telo, vaš dom, v katerem živite, ne obsojajte ga, ker to nima nobenega smisla. A vem, da je zelo težko,« je petinšestdesetletnica povedala ob obisku pogovorne oddaje.

Ponosna sem nase Mlada pevka Selena Gomez se že leta bori s težo, vendar so njene težave močno povezane z zdravjem. Pa tudi če ne bi bile in bi se spreminjala samo zato, ker se spreminja, ji ne bi bilo več mar, pravi, medtem ko priznava, da se je nekoč ubijala z mislimi na odvečne kilograme. Na začetku leta je na družabnih medijih delila fotografijo iz preteklosti in za njo eno trenutno, v obeh je bila v kopalkah. »Danes sem spoznala, da nikoli več ne bom videti takole. Nisem popolna, a sem ponosna nase.«

Članica skupnosti žensk s popolnimi prsmi Ko se je Nicola Coughlan v novi sezoni Bridgertona povsem razgalila, so jo doletela tudi novinarska vprašanja, pri katerih so jo označili za pogumno, ker se je slekla. »Veste, težko je, ker mislim, da ženske z mojo postavo, ženske s popolnimi prsmi, nimamo dovolj priložnosti, da se pokažemo na platnu. In kot članica skupnosti žensk s popolnimi prsmi sem zelo ponosna ter upam, da ste uživali, ko ste jih gledali,« je zabrusila na vprašanje novinarke.