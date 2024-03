Pogačar zaradi nje lažje zmaguje: »Ogromno mi pomaga« (Suzy)

»Ogromno mi pomaga. Morda celo bolj, kot znam izraziti, zato tale triumf posvečam njej. Brez Urške ne bi mogel početi, kar mi uspeva, in trudim se, da ji vsaj malce povrnem za ves trud. Bil sem vzhičen in hvaležen, da je ob meni, ko jo najbolj potrebujem, mi daje moč, da lažje premagujem zahtevne kilometre. Presrečen sem, da si deliva ljubezen,« je dejal Pogi v čustvenem govoru.

Zmagoslavni poljub zaročenke Urške je najlepša nagrada. FOTO: osebni arhiv/Instagram

Značajsko sta si precej podobna. Prekipevata od življenjske energije in rada pokukata čez okvirje. Imata enak smisel za humor, ki je rahlo ciničen in zelo izviren. Ne preseneča, da sta tako priljubljena v kolesarski karavani in so ju veseli, kjerkoli se pojavita skupaj. Četudi uživata svetovno slavo, ni pri njiju niti sledu o snobizmu. Trdno stojita na realnih tleh in se posvečata drug drugemu ter ljubezni na dveh kolesih.

Drug drugemu sta največja opora. FOTO: osebni arhiv/Instagram

Tadeju najbolj štejejo v dobro, da je ostal prav takšen fant, kakršnega se spominjajo iz Komende, kjer je odraščal. »Strašansko ga imamo radi. Je res poseben šampion, na tekmovalnih etapah in stran od njih. Edinstven talent, kakršnih ni veliko na tem planetu. Poseben navdih celotni ekipi daje odnos, ki ga ima z družino. Pogačarjevi so lahko vsem vzor, kako nesebično podpirati sina, brata, zaročenca, prijatelja. Sodeloval sem že z nešteto športniki, a takšne osebnosti še nisem spoznal. Zanj res ni strahu, da bi se prevzel. Veseli me, da je zgled otrokom, saj imajo v njem odličnega idola, in če bodo šli po njegovih stopinjah, bo svet lepši,« ne skriva navdušenja njegov športni menedžer Alex Carera.

Kolesarsko-prijateljska štiriperesna deteljica, ki jo sestavljajo Tadej, Urška in zakonca Hauptman: Teja in Andrej. FOTO: osebni arhiv/Instagram

»Ljudje sodijo tekmovalce po njihovih rezultatih, vendar se za njimi skriva veliko več kot le statistika. Človeška plat je najpomembnejša, in tukaj mu ni enakega,« še poudarja.

Velika športna družina FOTO: osebni arhiv/Instagram

In res, kjer se pojavi prikupni Slovenec, se takoj zasliši smeh. Dobra volja je Pogačarjev zaščitni znak. Tudi takrat, ko mu ne gre vse po načrtih, mu pomaga večni optimizem. »In topli objem moje Urške,« še navihano doda. Na naslednjih podvigih ga bo spet čakala za ciljno črto, ga v znak neizmerne ljubezni stisnila v objem in mu prišepnila, kako zelo ga ima rada.