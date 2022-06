VZORCI IN PREPRIČANJA

Podvomite o programih, ki vas vodijo

Že leta se z različnimi zdravilci in terapevti pogovarjam o tem, kako močno nas zaznamujejo nezavedne vsebine, naložene v otroštvu, ki jih ponavljamo v odraslosti, čeprav nas lahko pogosto vodijo v težave. Pa vendar sem šele nedavno doumela, kako globoko so res zažrte v naše delovanje, odnose in vsakdanje navade. Z zavedanjem, da so prav prepričanja v zgodovini uničila največ ljudi, sem jih začela opazovati in sprejemati, da ni nič narobe, če se kaj odvije drugače, kot sem si zamislila.