Podpisala je rekordno 25-letno pogodbo in se pojavila na več kot 500 naslovnicah revij (Suzy)

V Michiganu rojeno dekle, ki se je v mladosti z družino preselilo v Los Angeles, so leta 1973, ko je študirala umetnost v Parizu, odkrili na pošti. »Bila sem surfersko dekle iz Kalifornije, nikoli nisem bila model,« je rekla. Ker so bili navdušeni nad njo, se je vrnila v ZDA in tam takoj dobila tri velike oglasne kampanje. Vse ostalo je zgodovina. Za podjetje CoverGirl je podpisala rekordno 25-letno pogodbo, se v karieri modela pojavila na več kot 500 naslovnicah revij in sodelovala z vsemi modnimi in lepotnimi velikani.

Christie v sedemdesetih FOTO: Profimedia

Pred devetimi leti je izdala še drugo knjigo. FOTO: Profimedia

Letos je dopolnila 70 let, a ji leta ne morejo do živega. FOTO: Profimedia

Preizkusila se je tudi kot igralka in televizijska voditeljica, a ljubezni do umetnosti ni zanemarila, saj je ilustrirala knjigo o zdravju in lepoti, ki jo je sama tudi napisala. Poročila se je štirikrat: v sedemdesetih letih s francoskim umetnikom Jeanom-Françoisom Allauxom, v osemdesetih z Billyjem Joelom, s katerim ima hčerko Alexo Ray, v devetdesetih s poslovnežem Richardom Taubmanom, s katerim ima sina Jacka, nazadnje je bila poročena z arhitektom Petrom Cookom, s katerim ima še eno hčer, 25-letno Sailor.

Z Billyjem Joelom sta ostala tesna prijatelja, v času zakona je naslikala naslovnico njegovega albuma. FOTO: Profimedia

S Chevyjem Chasom je igrala v Norih počitnicah v Evropi. FOTO: Profimedia

Petra Cooka je spoznala že leta 1979, poročila sta se šele 17 let pozneje in se po desetih letih ločila. FOTO: Profimedia