Po koncertu so bili v primežu policije (Suzy)

Minuli torek je pevec Gregor Strasbergar - Štras Mihi Šaleharju popestril vrnitev v jutranji program Vala 202 z zgodbico, da so ob vračanju s koncerta na bencinski črpalki pozabili plačati natočeno gorivo, zato jih je kmalu doletelo soočenje s policijo. Štras je povedal, da jim njihov glasbeni status ni v ničemer pomagal, pojasnil pa je, da zaradi vsega skupaj tudi ni bilo kakšne posebne drame, le račun so morali poravnati. Mrfy so sicer začeli promovirati skladbo Tonemo, s katero napovedujejo izid novega albuma v začetku leta 2025.

»Ob dejstvu, da je skupino nedavno zapustil naš basist Lenart Merlin, se je naš 'organizem' preoblikoval in nagonsko odzval. Glasba bo zelo čvrsta in zrela. Seveda ne bo manjkalo nekaj lahkotnosti in kančka duhovitosti,« pravijo Gregor, Rok in Tomaž ter dodajajo, da Lenartovo zamenjavo sicer že imajo, a njegove identitete za zdaj še ne bodo razkrili. Nekateri ljubitelji glasbe z ostrim očesom so pod masko na koncertih že prepoznali izvrstnega novomeškega glasbenika Dejana Slaka - Slejka, a na uradno potrditev bo očitno treba še nekoliko počakati.