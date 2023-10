Morda se bo nekaterim slišalo nenavadno, toda nekdanja biatlonka je danes hvaležna za izkušnjo raka. »Rak je diagnoza, ki te strese. Običajno ne pride čez noč, čeprav veliko ljudi misli drugače. V resnici so simptomi neravnovesja v telesu že prej, vendar jih preslišimo, nočemo jih videti, nimamo poguma ali ne želimo razmišljati o tem, ker nam tempo življenja narekuje svojo pot. Lažje je pojesti tableto kot pogledati vase in se ustaviti,« pravi športnica, ki po raku živi čisto drugače. Najprej je popolnoma izgorela. »Dogodki in preizkušnje so me pripeljale do točke, da je telo reklo: 'Tadeja, ...