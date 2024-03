Pevec Joker Out je dobil posebno povabilo (Suzy)

Fantje skupine Joker Out so se že podali na evropsko turnejo, na njej pa svojih zagretih oboževalk in oboževalcev ne bodo navduševali le z glasbo, ampak tudi z voditeljskimi sposobnostmi. Njihov pevec in najbolj oboževani član Bojan Cvjetićanin je namreč dobil povabilo, naj povezuje dogajanje na odru ene največjih predevrovizijskih zabav. Ta bo potekala v Madridu, kjer ima Ljubljančan veliko podporo in že komaj čaka, da se bo lahko odpravil v špansko prestolnico.

Učenje španskega jezika le ni bilo odveč, saj mu prinaša dodatni zaslužek in priložnost, da se še bolj poveže z občinstvom. S tem je postal prvi slovenski izvajalec, ki se bo lahko preizkusil še v drugačni vlogi. Izkoristil bo lahko tudi poznavanje evrovizijske zgodovine, v čemer se zlahka kosa celo z najbolj gorečimi ljubitelji tega spektakla.