Na prvo mesto postavljajo delavnost, vztrajnost in preprostost, zato se jim ne zdi, da so kaj posebnega. A nikoli doslej še nismo doživeli, da bi najstarejši brat predal zmagoslavno žezlo 12 let mlajši sestri, ki je ravno z njegovim odhodom postala naslednja nabiralka kolajn z enakim priimkom. Pri Prevčevih bi potrebovali dodatno stanovanjsko nadstropje, če bi želeli izobesiti priznanja, medalje, pokale, skratka vso bero izjemnih uspehov četverice skakalnih adutov. V času, ko so ženske v smučarskih skokih vse bolj opažene in upoštevane, je nase opozorila Nika. Po uvodnih zadržkih med podajanj...