Peter Poles z družino v deželi Harryja Potterja (Suzy)

Priljubljeni televizijski voditelj in njegove tri dame, partnerica Nika ter hčerki Amalja in Bela, so krompirjeve počitnice izkoristili za pobeg v deželo čarovnij. Peter je dekleta odpeljal v londonski studio oziroma deželo Harryja Potterja in s tem izpolnil željo drugorojenki, ki je velika ljubiteljica dogodivščin najbolj priljubljenega čarovnika na svetu.

»Vzemite si čas, tri ali štiri ure niso dovolj za vse magične detajle. Mi smo tam preživeli kar šest ur, a bi jih lahko še več,« je bila nad videnim navdušena Nika, ki je še razkrila, da so si vsi izbrali svoj dom na Bradavičarki in da jim je celotno izkušnjo zelo olajšal avdiovodič. »Mi pravimo, da je nujen, ker tako res najboljše doživiš ta svet filmske čarovnije,« je še dodala.

Družina je bila v snemalnih studiih navdušena tudi nad predstavitvijo poklicev. »Za nekatere nismo vedeli, da obstajajo. To je še posebno navdihujoče za mlade, ki razmišljajo o svoji študijski poti,« so še pohvalili londonsko dogodivščino.