Pet čutil, dve babi, en zeliščni vrt

Zelišč ne predelujeta samo v čaje, mazila in mila, v posebnih mešanicah jih uporabljata tudi za prekajevanje, za čiščenje, zaščito in ljubezen, gostom pa ponujata različna senzorična in sproščujoča doživetja, od gozdne in zeliščne kopeli s čajanko do spoznavanja bogastva rastlin in povezovanja z naravo z vsemi čuti.

»Za vodo, ki se nabere v listih ščetice, so verjeli, da če se umiješ z njo, ostaneš večno mlad, medtem ko korenina deluje proti boreliozi. Vrtna angelika pomaga proti želodčnim težavam, a moramo biti previdni, ker je fototoksična in povzroča opekline,« poudarita.

»Preslica je rastlina za čaj, a je ne smemo prekuhavati, ker izgubi zdravilne učinkovine. Zvečer jo namočimo v vodo, pustimo čez noč, zjutraj pogrejemo, precedimo in spijemo za lepše lase, kosti, nohte,« svetujeta.

»Najboljši naravni toaletni papir pa so usnjati listi lapuha – poleg tega je to edina pri nas rastoča od 20 rastlin, ki so jih Kitajci ob epidemiji navajali kot učinkovite pri zdravljenju korone. Črno meto pa ob težavah v ustni votlini zgrizemo in pritisnemo na boleče mesto,« naštevata.

