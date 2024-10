Pasja ljubezen pri znanih: tudi psi so lahko družina (Suzy)

Nagajivi biser Lastniki kužkov bodo zlahka pritrdili, da se skrb in navezanost na kužke lahko enači s tisto, ki je posvečena otrokom. Anja Ramšak in Matevž Pistacho pridno delata na naraščaju, a do takrat bosta vso ljubezen in pozornost usmerila v navihano Viki. Niti za trenutek jima ni dolgčas, kajti črno-bela psička je vir eksplozivne energije in popolnoma zapolni njun vsakdan. Anja Ramšak ter VikiAnja Ramšak, Matevž Pistacho ter Viki Ljubezen na prvi pogled Puhasti Henri je tisti, okoli katerega se vrti svet Dejana Krajnca in Kiare Haas. To je bila ljubezen na prvi pogled, tako ne zamud...