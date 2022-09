Otroke so šolali doma

Njihova dnevna rutina je malo drugačna, a to ne pomeni, da jim ni treba sedeti za knjigami in zvezki. Tudi med svetovno znanimi zvezdniki je nekaj takšnih, ki so se odločili, da otrok ne bodo poslali v šolo, temveč jih bodo učili doma. Iz različnih razlogov, a z enim ciljem: zagotoviti jim znanje, ki jim bo v življenju prišlo prav.

John Travolta in Kelly Preston John Travolta in žal že pokojna Kelly Preston sta prav tako pripadnika scientologije in sta sina Jetta šolala doma, preden je, star komaj 16 let, tragično preminul. Tega, da ga nista poslala v šolo, nista nikoli obžalovala in enak sistem sta vpeljala tudi pri šolanju hčerke Elle Bleu.

Kris in Caitlyn Jenner Starši najmlajših članic klana Kardashian, Kendall in Kyle so se odločili v zaključnih letnikih srednje šole hčerki šolati od doma. Razlog: želeli so več časa in prilagodljivosti, kar bi družini omogočalo snovanje kariere. Odločitev, da dekleti zapustita šolo, jim je, po besedah Kris, povsem spremenila življenje.

Jennifer Lopez Mama 14-letnih dvojčkov Emme in Maxa je bila deležna kar nekaj kritik, ker je do 11. leta otroka šolala doma. Razlog? Misel, da ju ne bi bilo ob njej, ko bo ona na turnejah, ji ni bila po volji. Očitke, da jima s tem onemogoča normalno otroštvo, je leta 2016 zavrnila takole: »Sta srečna, prilagodljiva, ljubeča in skrbna otroka. Dobila bosta vse potrebno znanje. Šolanje doma je čudovito.«

Will Smith in Jada Pinkett Smith Sedaj 24-letni Jaden in 21-letna Willow sta se oba šolala na domu. Jaden je sicer obiskoval zasebno šolo, ki so jo ustanovili starši, a je ta zaradi pomanjkanja sredstev zaprla vrata. Sledilo je šolanje za domačo mizo, saj zakoncema Smith ameriški šolski sistem ni všeč. Jada je ob neki priložnosti povedala, da tako javni kot zasebni sistem v ZDA nista v koraku s časom.

Brad Pitt in Angelina Jolie Nekdanji par se je za domače šolanje odločil zaradi pogostih potovanj in nestrinjanja s šolskim sistemom. Joliejeva ga je javno kritizirala z besedami: »Mislim, da živimo v drugačnih časih in da se šolski sistem ni prilagodil družbenim spremembam ter potrebam sodobnih otrok.« Vsem šestim sta tako osnovnošolsko znanje podajala sama.

Tom Cruise in Nicole Kidman Ko sta bila poročena, sta posvojila Isabello in Connorja ter se odločila, da ju bosta šolala doma, predvsem zaradi njunega življenjskega sloga in Tomovega verskega prepričanja. Cruise in Kidmanova sta se leta 2001 ločila, otroka sta ostala pri očetu in šolanje je tedaj prevzela njuna teta, Tomova sestra.

Tom Cruise in Katie Holmes Po ločitvi od Nicole se je Tom poročil s Katie Holmes, s katero ima hčerko Suri. Ker je privrženec scientološke vere, zavrača uradno izobrazbo, zato sta tedanja zakonca deklico poučevala doma. »Všeč mi je tako oseben način izobraževanja. Vesela sem, da je moja hči močna in odločna in da ji lahko zagotoviva, kar potrebuje,« je mama povedala leta 2010. Ko sta se ločila, je deklico vpisala v katoliško šolo.

Michael Jackson Kralj popa je svoje tri otroke šolal doma, saj je bil, kot je leta 2017 povedala najstarejša Paris, do njih izjemno zaščitniški. »Stiki z drugimi so bili zelo omejeni, posledično nam je primanjkovalo socialnih veščin,« je dejala in otroci so jih morali, ko je oče preminul, pospešeno usvajati.

Emma Thompson in Greg Wise Emma Thompson in njen mož Greg Wise sta se odločila hčer Gaio izobraževati doma, ko je dopolnila 15 let, ker očitno izobrazba, ki so jo ponujale šole, zanjo ni bila primerna. Oče je dekletu zgradil posebno učilnico, da je z učiteljevo pomočjo nadaljevala izobraževanje.