Otroka Ivjane Banić končno uživata na snegu (Suzy)

Med drugim so raziskovali Mehiko, Filipine in Šrilanko, kjer ima družina Ivjaninega moža hišo, a kljub vsem lepotam, ki jih premore naš planet, se družinica najraje vrača domov.

Hči Vila in sin Kras sta trenutno najsrečnejša otroka na svetu, pravi ponosna mama, ki je v zadnjih dneh podoživela trenutke iz otroštva, ko je tudi sama brezskrbno uživala v zimskih radostih.

Njen snežak je nekaj posebnega. FOTO: osebni arhiv/instagram

»Če slišite otroka, ki na poti v šolo poje, steguje jezik in z njim lovi snežinke, se vrti in vpije, kot da je dobil sedmico na loteriji, in ne veste, kam ta otrok sodi … K nam sodi! Otroka nikoli nista videla toliko snega, saj osem let nismo bili januarja v Sloveniji. Lepo je,« je o družinskem veselju povedala Ivjana, ki se je s svojimi najdražjimi izdelala snežaka.

Ta ni bil povsem običajen, saj je velika ljubiteljica morja in poletnih aktivnosti nanj naslonila še surf.